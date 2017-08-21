Болельщиков ФК «Кубань» бесплатно пустят на матч Кубка России с «Армавиром»

На стадии 1/32 финала «желто-зеленые» 23 августа проведут гостевой поединок на армавирском стадионе «Юность».

По договоренности между клубами, болельщики «Кубани» смогут бесплатно посетить эту встречу.

«Призываем всех «желто-зеленых» фанатов приехать за час до начала матча, чтобы в спокойной и комфортной обстановке пройти службу контроля и заблаговременно попасть на гостевой сектор», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Кубань».

Клуб попросил болельщиков проявить добрососедские отношения к принимающей стороне, воздержаться от использования пиротехники и ненормативной лексики во время проведения матча.

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