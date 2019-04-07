Болельщики ФК «Краснодар» записали видео в поддержку Мамаева

Акция прошла 6 апреля перед матчем ФК «Краснодар» с «Крыльями Советов».

Болельщики футбольного клуба «Краснодар» записали в парке у стадиона «Краснодар» видеообращение полузащитнику клуба Павлу Мамаеву со словами поддержки. Ролик опубликован в социальных сетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.

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