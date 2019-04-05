Болельщики ФК «Краснодар» запишут видео в поддержку Павла Мамаева

Акция пройдет 6 апреля у стадиона футбольного клуба.

Перед матчем между ФК «Краснодар» с «Крыльями Советов», болельщики «быков» запишут видео в поддержку полузащитника Павла Мамаева, который находится в СИЗО. Начало акции запланировано на 14:00. Она пройдет у входа на стадион, рассказал организатор акции в социальных сетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

В апреле суд продлил футболистам срок заключения до 25 сентября.

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