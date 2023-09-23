Болгария получит более 180 бронемашин Stryker из США

Даша 23.09.2023 В мире

Болгария получит более 180 бронемашин Stryker из США США <p Правительство Болгарии одобрило закупку 183 американских боевых машин «Страйкер» для модернизации своих сухопутных войск и приведения их в соответствие со стандартами НАТО. объявило, что его целью является достижение взаимного сотрудничества с союзниками по НАТО, а также защита страны в систему независимых, совместных действий и коллективной обороны, а также получить возможность и поддержку участия в операциях союзников.

Бронированные машины Stryker Решение о закупке машин было принято после того, как США Госдепартамент одобрил продажу Болгарии 183 автомобилей и сопутствующего оборудования на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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