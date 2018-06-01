Больница в Сочи получила оборудование для инновационного лечения глаз

В городской больнице № 4 установили новое оборудование для витреоретинальной хирургии — инновационного раздела лечения глаз.

Оно представляет собой многофункциональную хирургическую систему для проведения офтальмологических хирургических операций на переднем и заднем отрезке глазного яблока. Для работы на нем сочинские офтальмологи пройдут дополнительное обучение.

Новую офтальмологическую систему будут использовать для операций при отслойке сетчатки, помутнении стекловидного тела, диабетической ретинопатии. До конца года планируется организовать около 12 операционных дней.

Витреоретинальная хирургия выполняется не более чем в 20 регионах РФ. Не более 100 хирургов в России занимаются этим видом оперативных вмешательств на глазном яблоке, девять из них работают в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник