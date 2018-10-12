Больше 100 тыс. гостей оценили кубанский стенд на «Золотой осени»

На проходящем в Москве аграрном форуме павильон Краснодарского края оказался самым популярным, к тому же — одним из крупнейших на выставке.

Свою продукцию представляют 30 ведущих производителей региона. Гости оценили кубанское молоко, мясо, овощи, фрукты и морские деликатесы. Кроме этого, Кубань привезла на форум внушительный портфель предложений. Одно из самых интересных — проект модернизации Гулькевичского крахмального завода. Предприятие может стать крупнейшим производителем заменителя сахара в стране. Сейчас в России в год выпускают только 5 тыс. т этого продукта. Завод в Гулькевичах сможет выйти на объем в 28 тыс. т в год.

«На «Золотую осень» мы привезли проект, который уже реализован в Краснодарском крае — глубокая переработка зерна в Гулькевичском районе, крахмальный завод по производству современного продукта, который вытесняет зарубежные аналоги Китая и Европы. Мы подписали проект соглашения по строительству завода на сочинском форуме, и сегодня он уже реализован», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Также Кубань на форуме «Золотая осень» представила проект генетического центра для получения высокопродуктивного крупного рогатого скота. Кроме того, подписано соглашение о закладке в крае 3,5 тыс. га яблоневых садов суперинтенсивного типа. Российский аграрный форум завершится 13 октября.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник