Больше 100 учителей Кубани получили почетные звания и награды

В Краснодаре 4 октября прошел праздник, посвященный Всемирному дню учителя. На мероприятии собрались победители и призеры профессиональных конкурсов. Для них устроили большой концерт, им вручили памятные дипломы и медали.

О лучших педагогах края рассказала Ксения Попова.

На учительском поприще Илья Абрамов всего третий год, он преподает современную дисциплину — робототехнику. За столь короткий срок педагог смог доказать, что уроки конструирования нужны и интересны детям. Свой проект Абрамов представил на краевом конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют» и победил.

«Нужно искать подход к каждому ребенку, работать в группе, в команде, уважать друг друга. Приходится читать много литературы», — сказал педагог Центра развития творчества детей и юношества Илья Абрамов.

Диплом учителю из Геленджика, как и другим лауреатам краевых и российских профессиональных конкурсов, вручили в Краснодаре. Кроме того, 32 педагога со всех уголков региона получили почетное звание «Заслуженный учитель Кубани». Виновников торжества было столько, что сцена с трудом вместила всех.

В эти дни внимание всех приковано к столице, где проходит финал всероссийского конкурса «Учитель года». В прошлом году хрустального пеликана в Армавир увез Александр Шагалов. Впервые за всю историю состязаний на пьедестал взошел кубанский педагог.

С наступающим праздником учителей поздравила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«К учителям всегда предъявлялись особо высокие требования. Сегодня вы вместе с учениками должны постоянно учиться. Перед школой сегодня — новые вызовы. Мы с вами, власть и все педагогическое сообщество, должны ответить на вопрос, как сделать так, чтобы ребенку в школе было интересно. Для себя мы видим основную задачу. Это создание новых дополнительных мотиваций и стимулов для учителей. Мы разработали региональную программу поддержки молодых педагогов. В них школы сегодня очень нуждаются. Есть еще одна идея, которую мы хотим воплотить в жизнь. Это мотивация для тех педагогов, которые растят победителей олимпиад и 100-балльников по ЕГЭ», — заявила Анна Минькова.

Для этого, отметила заместитель губернатора, нужно постоянно развиваться и внедрять новые методики. Молодым педагогам достичь нового уровня помогают программы поддержки, в том числе и финансовой.

На празднике поблагодарили и тех, кто щедро делится опытом с начинающими специалистами. На Кубани существует много династий педагогов. Их знания, тщательно передаваемые из поколения в поколение, — это залог успеха тысяч кубанских учеников.

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