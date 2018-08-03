Больше 1,5 млн кв. м жилья возвели на Кубани в этом году

Как развивается строительная отрасль региона, говорили 3 августа в администрации края. Совещание с крупнейшими застройщиками провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Отрасль сейчас показывает стабильный рост благодаря мерам поддержки на всех уровнях власти. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году объемы строительства на Кубани вырастут на 50% по сравнению с этим годом. На встрече также обсудили новый федеральный закон о проектном финансировании, которое придет на смену долевому.

Целевое использование средств покупателей будут контролировать банки. Как отметил первый вице-губернатор, задача краевой власти — помочь застройщикам наладить эффективное взаимодействие с финансовыми организациями.

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