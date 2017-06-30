Больше 15 млн туристов отдохнут на Кубани в этом году

Таковы прогнозы экспертов курортной отрасли. Только на Черноморском побережье работают свыше 4 тыс. санаториев и гостиниц.

Как курортным объектам успешно развиваться и конкурировать на мировом рынке, обсудили в Сочи на конференции. С представителями сферы туризма и надзорных органов встретился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Он отметил, что бизнесмены жалуются на слишком частые и необоснованные проверки, а также нередко вступают в земельные споры. Решение этих проблем позволит привлечь больше отдыхающих и развивать в регионе новые виды туризма.

«Сегодня открывается часть направлений Турции, Кипра, Греции. Но мы должны конкурировать с этими странами. Я уверен, что у нас уже есть хорошие тенденции, хорошие возможности, мы на самом деле сможем здесь оказывать достойные услуги. Для нас очень важно, чтобы бизнес себя чувствовал защищенным, то есть своевременное оформление тех или иных документов. Если происходит контроль, то это должно быть в рамках рискоориентированного подхода», — сказал Игорь Якимчик.

Также на встрече решили усилить борьбу с незаконным бизнесом на побережье, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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