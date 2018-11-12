Больше 20 тыс. кубанцев проверили свои знания географии

В регионе написали специальный диктант. Желающих принимали 400 площадок международной просветительской акции — это школы, университеты и дома культуры.

«Я любитель географии, у меня даже есть дома небольшая коллекция карт, всегда хочется себя проверить. Будет что вспомнить, ведь жизнь — это что? Это накопленные наши впечатления», — сказал участник Географического диктанта Игорь Варивода.

Активное участие в Географическом диктанте приняли силовики. В Ейске полным составом добровольный экзамен прошла военная полиция. В Новороссийске отдельную площадку организовали на военно-морской базе, чтобы диктант, не отвлекаясь от службы, написали моряки.

«Не хотелось бы подвести новороссийскую базу. Сложные задания. Морские проще», — рассказал ведущий инспектор ЮВО Евгений Орлов.

Географический диктант проходит в России уже четвертый год подряд. Но в 2018-м впервые задания были составлены в формате интеллектуальной викторины, а не экзаменационного листа. Всего 30 вопросов, разделенных на два блока. Они менее сложные, чем в предыдущие годы, но правильность ответа во многом зависит от умения мыслить логически.

Результаты станут известны после 30 ноября. Узнать их можно будет на официальном сайте диктанта. Для этого достаточно ввести индивидуальный номер участника в предназначенное для этого поле.

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