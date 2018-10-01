Больше 4 млн жителей Кубани сделали полис в компании «АльфаСтрахование-ОМС»

В каждой поликлинике в среднем 25 человек в день обращаются за помощью к страховым представителям. Такую статистику озвучили в страховой компании в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Он объединяет 75 медицинских учреждений, и с каждым годом их становится все больше.

В Краснодарском крае с января 2018 года работает трехуровневая система страховых представителей. Они консультируют, а также контролируют качество медицинских услуг. К примеру, в Гулькевичах пенсионерке Ангелине Прудко помогли вовремя пройти процедуру.

«Я не могла попасть на денситометрию целых три месяца, никак не получалось. Мне просто говорили: «Подождите, потерпите». В итоге именно благодаря «АльфаСтрахованию-ОМС» я поехала в Краснодар в ККБ № 2 и прошла денситометрию», — рассказала жительница города Гулькевичи Ангелина Прудко.

Очередь к врачу растянута на месяц, отказывают в направлениях, обследованиях или срочной медицинской помощи? Со всеми этими вопросами любой гражданин России может обратиться к страховым представителям.

«Если человек сомневается в качестве лечения или у него возникают вопросы по работе организации лечебного учреждения, он может обратиться в страховую компанию, в которой получил полис обязательного медицинского страхования. Страховой представитель проконсультирует, а в случае необходимости окажет содействие», — пояснила руководитель управления защиты прав застрахованных краснодарского филиала «АльфаСтрахование-ОМС» Марина Москалева.

Специалисты помогают и с диспансеризацией. Тем, кто должен пройти обследование в этом году, о нем напоминают по телефону и с помощью СМС. Страховая компания «АльфаСтрахование-ОМС» является одной из самых популярных на Кубани. Свое здоровье ей доверяют больше 4 млн жителей Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник