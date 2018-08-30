Больше 400 тыс. жителей Кубани с начала года прошли диспансеризацию

То, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, по мнению врачей, — во многом заслуга новой системы страховых представителей. Они дежурят в поликлиниках, проводят анкетирование и консультации.

— Я слышала о бесплатной диспансеризации в медицинских учреждениях нашего края. Не могли бы вы подробнее рассказать?

— Каждый гражданин имеет право пройти комплексное бесплатное медицинское обследование. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Долго сидите в очереди, сомневаетесь в качестве лечения — по этим и другим вопросам можно обратиться к страховым представителям. График работы можно узнать на стендах компании, в медицинских организациях, на сайте или позвонить по АльфаФону. С начала года о том, что необходимо пройти диспансеризацию, проинформировали около полумиллиона человек, 360 тыс. застрахованных уже прошли первичные осмотры. Всего же существуют три уровня страховых представителей.

«Страховые представители третьего уровня — это штатные врачи, эксперты, прошедшие дополнительную тематическую подготовку. Они контролируют сроки плановой госпитализации, занимаются разбором жалоб на качество оказанной медицинской помощи, также информируют застрахованных лиц, подлежащих диспансерному наблюдению о необходимости явки к врачу-терапевту для диспансерного осмотра», — сказала директор Краснодарского филиала компании «АльфаСтрахование-ОМС» Нина Полушкина.

Новый уровень качества сервиса доступен застрахованным в компании «АльфаСтрахование-ОМС». Для этого необходим современный полис. Бумажный документ может стать препятствием получить бесплатную медицинскую помощь, если вы выедете за пределы Краснодарского края. Заменить старый полис на полис единого образца можно в любом офисе.

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