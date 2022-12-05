Больше пострадает ЕС: как отразится на рынке эмбарго на российскую нефть и введение потолка цен на неё

В 2021 году РФ экспортировала 229,9 млн тонн нефти в 36 стран. На долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок или 108,1 млн тонн.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза и их союзников на перевозимую танкерами российскую нефть, а также начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

Что это означает? Отныне запрещена морская перевозка российской нефти и страхование судов с ней. При этом поставлять нефтепродукты по «Дружбе» — можно, получать нефть по трубе продолжат Венгрия, Чехия и Словакия. Для них же предусмотрены исключения: если по каким-то причинам транспортировка по «Дружбе» прервется, то можно будет отправить нефть морем.

Для ряда нефтепродуктов тоже сделали исключения. Например, Хорватия сможет импортировать вакуумный газойль, а Чехия может производить бензин и дизель из российского сырья. Также европейцам можно импортировать нероссийскую нефть, идущую к ним через Россию — например, из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана (это марки, отгружаемые в портах Усть-Луга и Новороссийска).

Фото: pixabay.com

А некоторые компании уже придумали способ обхода антироссийских санкций. Так, европейская Shell планирует покупать российскую нефть в составе смеси. Доля российской нефти должна быть менее 50%, пишет Bloomberg. Именно тогда, отмечает издание, её не будут считать российской, а покупка будет законной. Такой микс часто называют «латвийским», так как коктейли «черного золота» от разных поставщиков смешивают в порту Вентпилса.

Решить вопрос со страхованием танкеров тоже можно. Например, Турция уже признала российскую страховку, иначе большое количество судов застряли бы в Черном море. Пекин занял выжидательную позицию. Эксперты уверены, что Москва будет привлекать страховые компании из дружественных и азиатских стран.

Параллельно 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной.

Фото: pixabay.com

Россия, в свою очередь, не раз заявляла, что не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле анализируют это решение.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

Вице-премьер Александр Новак заявил о работе над механизмом запрета на применение потолка цен на нефть.

«Мы прорабатываем запреты на применение инструмента price cap (потолок цен — прим. ред.) независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — отметил Новак.

Фото: kremlin.ru

В конце ноября американское издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Кремль готовит указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, продающим российскую нефть, продавать её странам и предприятиям, которые одобрили потолок цен.

Что будет с ценами на нефть дальше? Эксперты не исключают роста цен на нефть выше $100.

Экспертное издание Oil Price спрогнозировало эффект от введения потолка цен на российскую нефть. По мнению обозревателей издания, введение странами Запада потолка цен на российскую нефть на уровне $65—70 за баррель только увеличат доходы России. При этом введение эмбарго может привести к существенному повышению цен на нефть в Европе.

Любые попытки ограничить цены на какой-либо товар в угоду политической конъюнктуре всегда приводят к росту цен, дефициту и исчезновению с рынка, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — считает Медведев.

Скриншот: sberometer.ru

Новые ограничения создадут более серьезные проблемы для самого ЕС, чем для России, считает директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg Оливер Хортай. Он отметил, что эти меры «усилят инфляционное давление и экономический кризис» в Евросоюзе, а Россия без проблем найдет новые рынки сбыта для той нефти, которую она продавала в Европу.

Европейский союз пострадает от введения потолка цен намного сильнее, чем РФ, также считает эксперт центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэп. По его мнению, которое приводит Global Times, и без того высокая на сегодняшний день инфляция в ЕС еще больше усилится.

Ситуацию на мировых рынках нефти подогревает и ОПЕК+. Входящие в организацию страны договорились не увеличивать добычу нефти на фоне замедления роста глобальной экономики и новых санкций против России.

Участники нефтяного картеля приняли в воскресенье решение придерживаться своей текущей политики по сокращению добычи нефти (снижать добычу на 2 млн баррелей в сутки). США уже заявляли ранее, что недовольны таким решением и оно, по сути, поддерживает Россию, однако представители ОПЕК+ не признают политизированность этого шага.

«Решение о сокращении добычи было принято в ответ на более слабые экономические перспективы во всем мире»,— объяснили там.

Цены на рынках не сильно отреагировали на введение эмбарго, потолка цен, а также решение ОПЕК+. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года сегодня на лондонской бирже ICE росла более чем на 2%, до 87,35 долларов за баррель.

Для справки. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году РФ экспортировала 229,9 млн тонн нефти в 36 стран. На Китай приходилось 70 млн тонн, на долю стран Евросоюза — 47% поставок или 108,1 млн тонн. На поставки нефти морем в дальнее зарубежье в прошлом году пришлось около половины — 118,5 млн тонн.

«Блокнот» также рассказывал ранее о том, что будет с ценами на бензин в случае установления Западом потолка цен на нефть. Определенный баланс, сложившийся в последние пару лет на топливном рынке страны, может быть нарушен. С одной стороны, в следующем году Россию ждет внутренняя корректировка демпферного механизма, используемого правительством для регулирования розничных цен.

В свою очередь экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует повторение «нефтяного эмбарго» 70-х годов. По его мнению, в экономике западных стран начнется стагфляция, когда экономический спад и высокий уровень безработицы будет сопровождаться ростом цен.