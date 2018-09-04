Больше тысячи будущих врачей посвятили в первокурсники в КубГМУ

Торжественный прием студентов Кубанского медицинского университета прошел в Музыкальном театре. Еще до начала официальной части праздника молодые люди делились, почему выбрали медицинскую специальность.

«Все говорят, что это сложно. Я хочу пройти через эти трудности, справиться с ними и стать замечательным врачом», — сказала студентка КубГМУ Анастасия Теплинская.

«Медик — это звучит гордо, поэтому я выбрал именно эту профессию. Это спасение жизней», — считает студент КубГМУ Владислав Стадченко

Свои напутствия первокурсникам дали ректор вуза, деканы факультетов и главный врач первой краевой клинической больницы.

«Делайте людям добро, делайте его на самом высоком уровне. Хорошо учитесь. Сейчас такое положение, вы должны быть очень хорошо обученными в медицинском университете. Вы можете учиться делать это и головой, и руками», — отметил главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

Общественную и творческую жизнь университета показали сами студенты. На сцене выступили певцы и танцоры, которые представляют вуз на различных конкурсах. От профкома гости получили в подарок билеты в кино. После этого все произнесли клятву первокурсника.

По традиции университета каждый первокурсник сдал в музей истории вуза свиток, в котором написал свои ожидания от учебы, мысли и планы на будущее. Эти послания будут зачитаны через шесть лет, когда студенты станут дипломированным специалистами.

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