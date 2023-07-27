Большинство африканских лидеров не будут участвовать в саммите Россия-Африка

Африка: большинство лидеров стран отказались от участия в саммите Россия-Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что приедет всего 17 человек на уровне глав государств. Делегации 10 африканских стран возглавляет премьер-министр, а 17 – заместитель премьер-министра или министр. Пять африканских стран будут представлены послами, еще пять отказались от участия в саммите, пишет The Moscow Times. В частности, состоятся встречи с президентом Египта, лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, ЦАР, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго, пишет ТАСС.

В то же время посол МИД России по особым поручениям Олег Озеров сообщил агентству РИА “Новости”, что приглашения на саммит отправлены лидерам всех африканских стран. . «Мы не будем разочарованы, если кто-то не приедет, потому что, во-первых, у них могут быть другие заранее запланированные мероприятия с участием глав государств. Во-вторых, кто найдет способ прийти, тот и придет», — сказал Озеров.

Российско-африканский саммит проводится во второй раз, первый прошел в Сочи в 2019 году.