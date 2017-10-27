Большой десантный корабль ЧФ «Орск» вышел в море после ремонта

Плановый ремонт корабля проходил на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе.

БДК «Орск» вышел в море для проверки работы главной энергетической установки на различных режимах хода. По завершении ремонтных работ экипаж корабля приступил к вводу корабля в боевой состав Черноморского флота.

«Орск» входит в состав бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы. Максимальная скорость корабля — 16,5 узлов, дальность плавания — 10 тыс. миль при 15 узлах, вместимость — до 1,5 тыс. т техники и грузов, экипаж — 55 человек, сообщает пресс-служба Южного военного округа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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