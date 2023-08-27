Борис Джонсон: Нет смысла вести переговоры с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможность убийства главы «Вагнера» Евгения Пригожина не могла произойти без указания президента России Владимира Путина, и поэтому существует с ним не было смысла вести переговоры.

По его словам, именно открытое желание российского президента выступить против США делает его популярным в странах, подозрительно относящихся к Западу.

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«Если Путин победит в Украине, это станет катастрофой для всей мировой демократии. Если победит Путин, это станет оправданием для тех, кто говорит, что на Запад нельзя полагаться, что он не будет с вами”, – предупредил политик.