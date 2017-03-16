Борис Титов проведет прием бизнесменов в Краснодаре

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов 17 марта посетит Краснодар. Он проведет открытый прием бизнесменов.

Титов планирует встретиться с предпринимателями, которые работают на рынке на улице Невкипелого. По их словам, после прихода нового владельца участка они столкнулись с повышением арендной платы и угрозами.

На встречах обсудят и будущее бизнесменов, работающих на Вишняковском рынке. Задать вопросы Титову смогут и застройщики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.

В рамках визита омбудсмена состоится круглый стол «Стратегия роста: региональный аспект — Краснодарский край». Тема дискуссии — сельское хозяйство как точка роста экономики края, перспективы развития аграрного сектора на Кубани.

Борис Титов презентует основные системные решения программы социально-экономического развития России «Стратегия роста». Краснодар станет четвертой точкой регионального обсуждения программы — первые три дискуссии состоялись в Калининграде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Интервью с Борисом Титовым вы можете посмотреть здесь.

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