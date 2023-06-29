Боррель о ситуации в Косово: у стран-членов ЕС заканчивается терпение

<img src="/wp-content/uploads/2023/06/db4ccc43ac38237dc7b048c28a441782.png" title="Боррелл о ситуации в Косово: у стран-членов ЕС заканчивается терпение" alt="Боррелл о ситуации в Косово: У ЕС «Терпение стран на исходе» «Терпение стран почти закончилось», — заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой и ожидает, что стороны начнут обсуждение «дорожная карта», предложенная Брюсселем.

Боррелл сказал, что необходимы немедленные действия для снижения напряженности. «Страны-участницы на исходе терпения к ухудшению ситуации. Необходимо принять срочные меры», — сказал он.

Премьер-министр Албании Рама также заявил, что ухудшение ситуации на севере Косово может иметь последствия не только для Косово и Сербии, но и для весь регион.