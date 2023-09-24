Боррель раскрыл фактор, который может разрушить Евросоюз

Из-за глубоких культурных различий между европейскими странами и длительного отсутствия общей политики миграция может стать «разрушительной силой для Европейского Союза». Об этом заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. The Guardian.

Боррелл отрицал, что конфликт на Украине способствовал миграционному кризису. Он также признал, что в Европе растет национализм и что он связан с миграцией.

«Миграция является источником больших дискуссий в Европейском Союзе. Это может стать разрушительной силой для Европейского Союза. “Мы еще не достигли соглашения по общей миграционной политике”, – заявил представитель ЕС.

Глава европейской дипломатии считает, что этому способствуют глубокие культурные и политические различия внутри ЕС. Он отметил, что есть страны, которые следуют японскому стилю и не хотят выпускать иммигрантов. Есть и другие страны, такие как Испания, которые имеют долгую историю приема иммигрантов.

«Парадокс заключается в том, что Европа нуждается в иммигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим жить в рабочих условиях, нам нужны иммигранты», — объяснил Жозеп Боррель.