Бразилия может выйти из Международного уголовного суда свою подпись под Римским статутом и пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде.

Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности страны Флавиус Дину. По его словам, Международный уголовный суд включен в правовую систему Бразилии, но многие страны, в том числе самые влиятельные, нет: указывает на то, что он может пересмотреть решение о присоединении. Потому что нет равенства в использовании этого инструмента в разных странах.