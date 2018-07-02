Бразилия обыграла сборную Мексики и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Встреча состоялась 2 июля на «Самара-Арене».

Первый гол на 51-й минуте игры забил форвард сборной Бразилии Неймар. Второй — на 88-й минуте бразильский нападающий Роберто Фирмино. Арбитры добавили к основному времени шесть минут, в добавленное время никто голов не забил.

Матч закончился со счетом 2:0.

Сборная Бразилии в 1/4 финала турнира встретится с победителем матча Бельгия — Япония, который пройдет 2 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала Россия сыграет с командой Хорватии 7 июля.

Фоторепортаж из сочинской фан-зоны во время матча Россия — Испания смотрите здесь.

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