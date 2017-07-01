Бригады «Кубаньэнерго» восстановили электроснабжение в краснодарском микрорайне ЗИП

Около 60 тыс. горожан 30 июня более чем на 1,5 часа остались без света.

Причиной стала невнимательность водителя самосвала, который во время разгрузки в поселке Российском задел высоковольтную линию электропередачи. Через машину прошло настолько сильное напряжение, что оплавились даже шины, но шофер остался жив.

Бригады «Кубаньэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение, всех потребителей и соцобъекты запитали по резервной схеме.

С начала лета это уже не первый случай, когда спецтехника становится причиной массового отключения электроэнергии. Специалисты напоминают, что любые работы в охранных зонах ЛЭП категорически запрещены без разрешения энергетиков.

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