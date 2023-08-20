БРИКС нам не нужен: Марокко нервно отреагировало

Марокко никогда не подавало заявку на вступление в группу БРИКС (в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и не намерено участвовать в предстоящем саммите объединения. Об этом сообщил Maghreb Arabe Press источник в министерстве иностранных дел Североафриканского королевства.

7 августа министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что 23 страны, в том числе Марокко, подали официальную заявку на вступление в БРИКС.

По словам источника, «у Марокко никогда не возникало вопроса, отвечать ли положительно на приглашение на встречу БРИКС-Африка, запланированную в Южная Африка или принять участие в этой встрече на любом уровне». Эта встреча была организована на основе односторонней инициативы правительства ЮАР».

Министерство иностранных дел добавило, что «ЮАР всегда проявляла первичную враждебность по отношению к Марокко и регулярно принимала негативные и догматические позиция по вопросу о марокканской Сахаре. оккупирована».

«Марокко… никогда официально не подавало заявку на вступление в группу БРИКС», — заявили в МИД. «Кроме того, до сих пор нет рамок или четких процедур, регулирующих расширение этой группы».