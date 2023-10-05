Британская разведка утверждает, что Россия — это Украина пыталась установить морские мины на пути гражданских судов, перевозящих зерно на экспорт. Об этом сообщает BBC.

“Секретные… данные свидетельствуют о том, что Россия может продолжать атаковать гражданские суда в Черном море, в том числе ставить морские мины вблизи украинских портов”, – заявило оно в среду вечером в заявление МИД Великобритании.

При этом в МИДе заявляют, что, опираясь на разведданные, Россия попытается обвинить Украину во взрывах гражданских кораблей на минах.