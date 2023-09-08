Британия просит Индию оказать давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на предстоящей встрече с индийским лидером Нарендрой Моди попросит Индию использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь положить конец войне на Украине, пишет Financial Times.

Эта встреча пройдет в Дели в рамках G20. состоятся в рамках саммита. Ожидается, что будет обсуждено двустороннее торговое соглашение, а также роль Индии в разрешении конфликта.

Сунак планирует подчеркнуть поддержку Великобритании Украиной и роль Индии как ведущей демократии в борьбе с нарушениями прав человека.

“Мы будем использовать встречи с Моди и другими странами, чтобы побудить Индию использовать свое влияние, чтобы остановить это жестокое вторжение”, – добавил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

Однако, как Как отмечает FT, Индия вряд ли изменит свою позицию по отношению к России перед лицом войны.