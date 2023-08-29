Британия хочет отслеживать мигрантов с помощью GPS-браслетов

Великобритания Министерство внутренних дел предлагает выдать GPS-браслеты нелегальным мигрантам, поскольку их негде держать. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, в настоящее время решения о предоставлении убежища в Великобритании ждут более 175 тысяч человек. На период проверки они будут помещены в специальные центры. Однако иммиграционный центр может вместить только 2500 человек.

Чиновников попросили найти альтернативные способы гарантировать, что тысячи иммигрантов, которые прибыли нелегально, но не могут быть арестованы, не сбежали.

Приоритетным вариантом, рассматриваемым британским правительством, является предоставление электронных браслетов всем нелегальным иммигрантам.

Британское правительство надеется предоставить электронные браслеты 25 000 иммигрантов к марту 2025 года.

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