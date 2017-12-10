Британская группа Depeche Mode стала мировым лидером по проданным за год билетам

С января по сентябрь 2017 года группа продала 1,4 млн билетов на концерты в рамках тура Global Spirit.

Как пишет газета The Times, по этому показателю легендарная группа, образованная в 1980 году в городке Бэзилдон недалеко от Лондона, превзошла более молодых исполнителей, которые занимают первые места в самых престижных мировых музыкальных чартах. В общей сложности, билеты были реализованы на 47 концертов тура, организованного в поддержку 14-го студийного альбома группы — Spirit.

Один из самых популярных в Великобритании и в мире поп-музыкант 26-летний Эд Ширан за это же время продал 1,25 млн билетов на свой тур Divide, а 23-летний кумир молодежи Джастин Бибер также оказался позади ветеранов электронного и альтернативного рока. На его концерты было продано 1 млн билетов.

«Каждый раз, когда мы устраиваем тур, на наши концерты приходит все больше людей. Это невероятно на нынешнем этапе нашей карьеры», — приводит издание слова гитариста, клавишника и одного из основных авторов песен группы, Мартина Гора.

Тур Global Spirit стартовал 5 мая 2017 года и продлится до 25 июля 2018 года. За это время группа даст в общей сложности почти 120 концертов, из которых две трети — в Европе, около 30 в США и пять — в Латинской Америке.

В Москве 15 июля Depeche Mode собрала аншлаг на стадионе «Открытие Арена». После Москвы Depeche Mode переместился в Минск, но концерт был отменен из-за отравления Гаана. Однако группа пообещала вернуться в белорусскую столицу в феврале 2018 года, сообщает ТАСС.

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