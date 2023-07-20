Британская разведка: блокада украинских портов представляет угрозу для российского флота

По данным британской военной разведки, Россия участвует в черноморской зерновой инициативе после отказ от расширения Черноморского флота России активизирует усилия по блокированию международных торговых судов.

Однако, если операция по блокированию портов Украины будет начата, он столкнется с угрозами со стороны украинских военных беспилотников и береговых противокорабельных ракет, говорится в докладе.

Отказ Москвы продлевать соглашение о зерне сохранит в силе соглашение о безопасности, которое обеспечило безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины, несмотря на войну.

Россия, вероятно, решила выйти из соглашения частично. давным-давно, потому что посчитала, что соглашение больше не отвечает ее интересам.

Москва прикрыла свое решение дезинформацией, заявив, что гражданским кораблям угрожает опасность от украинских мин и что Украина использует зерновой коридор в военных целях. Доказательств в поддержку своих обвинений он не предоставил, пишет британская разведка.

19 июля 2023 года Минобороны России заявило, что будет рассматривать корабли, приближающиеся к Украине, как потенциальные военные грузоперевозчики.