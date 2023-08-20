Британская разведка назвала атаку Украины успешной

Оборона Великобритании Разведывательное сообщество Минпромторг проанализировал наступательные действия украинских и российских сил за прошедшую неделю и отметил продвижение украинских вооруженных сил на юге Украины. Об этом говорится в тексте обзора британской военной разведки, опубликованном в социальной сети X. «Несмотря на ожесточенное сопротивление, они захватили село Урожайное и продолжили марш вдоль реки Нам Яли», — говорится в отчете британской разведки. Обе стороны сталкиваются с одним и тем же вызовом на фронте: они пытаются разгромить хорошо укрепленные армии», — отмечают британские военные аналитики.