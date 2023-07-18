Британская разведка: Ни Россия, ни Украина за неделю не добились значительных успехов на фронте

В ежедневной сводке британская разведка описывает текущую ситуацию на фронте.

🔻В течение минувшей недели на различных участках фронта продолжались бои, при этом обеим сторонам удалось добиться незначительных успехов. , пишут авторы доклада;

🔻На северо-востоке российские военные пытались продвигаться на запад через леса западнее Кременной. Украина продолжает активные действия в Бахмутской области, находящейся под контролем России. Российские войска, вероятно, здесь относительно слабы, но пока им удается удерживать свои позиции. На юге Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские военные проводят небольшие атаки, но без особого успеха, линию пока не перешли. В этом районе, возможно, Россия ввела ограничения на применение артиллерийских снарядов, чтобы сохранить возможности огня с закрытых позиций. В районе Херсонщины у Украины остается небольшой плацдарм у разрушенного Антоновского моста на левом берегу Днепра, что является дополнительной проблемой для российского командования, которое может быть обеспокоено слабостью своего юго-западного фланга. (Министерство обороны России ранее сообщало об «уничтожении» подразделений ВСУ, высадившихся в районе Антоновского моста под Херсоном).