Британская разведка объявила, кто станет новым покровителем «Вагнера».

«Вагнер» проходит через сокращение и переформатирование, возможно, чтобы сэкономить на расходах на персонал. Об этом сообщает британское министерство обороны.

По данным британской разведки, после неудавшегося государственного переворота в июне 2023 года российское правительство действовало против бизнес-интересов владельца организации Евгения Пригожина.

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«Есть вероятность, что Кремль больше не будет финансировать группу. Если российское государство перестанет платить Вагнеру, вторым наиболее вероятным плательщиком станет правительство Белоруссии”, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Великобритании считает, что “огромные траты на крупную военную группировку напрягут Беларусь ' скромные ресурсы приводят к значительным расходам”.