Британская разведка: российские моряки могут попытаться перехватить торговые суда в Черном море

Россия может попытаться перехватить торговые суда в Черном море, сообщает ежедневный отчет военной разведки Министерства обороны Великобритании.

Черноморский флот России будет реорганизован после выхода России из зернового соглашения планди, современный корвет «Сергей Котов» был переведен в южную часть Черного моря для патрулирования грузового пути между Босфором и Одессой, сообщают авторы доклада.

Издание отмечает, что с точки зрения России у этого корабля есть реальная вероятность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые могут быть отправлены в Украину.