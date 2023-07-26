Британская разведка: российские моряки могут попытаться перехватить торговые суда в Черном море

Даша 26.07.2023 В мире

Британская разведка: российские моряки перехватывают торговые суда в Черное море может попытаться встать

Россия может попытаться перехватить торговые суда в Черном море, сообщает ежедневный отчет военной разведки Министерства обороны Великобритании.

Черноморский флот России будет реорганизован после выхода России из зернового соглашения планди, современный корвет «Сергей Котов» был переведен в южную часть Черного моря для патрулирования грузового пути между Босфором и Одессой, сообщают авторы доклада.

Издание отмечает, что с точки зрения России у этого корабля есть реальная вероятность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые могут быть отправлены в Украину.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved