Министерство обороны Великобритании считает, что сообщения в социальных сетях об отставке командующего российской группировкой войск “Восток” генерал-полковника Рустама Муродова близки к истине.

Как отмечается в ежедневном отчете ведомства, группировка под его командованием за последние месяцы понесла большие потери, даже не сумев захватить Угледар в Донецкой области из-за плохо спланированной атаки.

Российские силы o После неудачной атаки на Киев с северо-запада прошлой весной командование группой принял Муродов. Лондон ожидает новых отставок в России, поскольку Российская Федерация по-прежнему не может достичь своих целей в Донбассе.