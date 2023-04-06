Британская разведка: Россия уволила своего генерала из-за провалов Угледара

Даша 06.04.2023 В мире

Британская разведка: Россия увольняет своего генерала Ушел в отставку из-за неудач в Угледаре

Министерство обороны Великобритании считает, что сообщения в социальных сетях об отставке командующего российской группировкой войск “Восток” генерал-полковника Рустама Муродова близки к истине.

Как отмечается в ежедневном отчете ведомства, группировка под его командованием за последние месяцы понесла большие потери, даже не сумев захватить Угледар в Донецкой области из-за плохо спланированной атаки.

Российские силы o После неудачной атаки на Киев с северо-запада прошлой весной командование группой принял Муродов. Лондон ожидает новых отставок в России, поскольку Российская Федерация по-прежнему не может достичь своих целей в Донбассе.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved