Понедельник Утренний отчет военной разведки британского Минобороны утром был посвящен не восстанию Пригожина, а ситуации в Бахмуте, который является одним из направлений контрнаступления против Украины.Согласно сообщениям , в ходе операции украинские силы наступали как на северном, так и на южном флангах города.

Они заявили, что Россия может быть использована для укрепления района и реагирования на угрозы, с которыми она сейчас сталкивается на широких участках. вряд ли будут поддерживать значительные оперативные резервы.