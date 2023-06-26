Британская разведка: Украина усиливает наступление в районе Бахмута

Даша 26.06.2023 В мире

Британская разведка: Украина начала атаку в районе Бехмута

Понедельник Утренний отчет военной разведки британского Минобороны утром был посвящен не восстанию Пригожина, а ситуации в Бахмуте, который является одним из направлений контрнаступления против Украины.Согласно сообщениям , в ходе операции украинские силы наступали как на северном, так и на южном флангах города.

Они заявили, что Россия может быть использована для укрепления района и реагирования на угрозы, с которыми она сейчас сталкивается на широких участках. вряд ли будут поддерживать значительные оперативные резервы.

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