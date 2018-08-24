Британские истребители перехватили в воздухе над Черным морем российский самолет

24 августа в 18:36

Летательный аппарат 23 августа направлялся на юго-запад из Крыма и летел над Черным морем.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. Истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы в Румынии.

Они перехватили в воздухе и сопроводили российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12.

Отмечается, что это был уже второй подобный вылет за неделю. До этого Eurofighter Typhoon поднимались для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем, сообщает Lenta.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 августа британские истребители сопроводили шесть российских Су-24 над Черным морем.

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