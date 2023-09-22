Британский король начал свой первый официальный визит во Францию

Британский король Карл III впервые после вступления на престол совершил официальный визит во Францию.

Короля и его жену королеву Камиллу приветствовала премьер-министр Франции Элизабет Борн в аэропорту Орли в Париже.

Короля и королеву приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон и министр обороны Франции Себастьян Лекорн у Триумфальной арки на Елисейской площади, самой знаменитой улице Парижа.

После исполнения двух национальных гимнов король Карл III и Макрон возложили венок к могиле Неизвестного солдата.

После церемонии король Карл III и Макрон на одной машине поехали в Елисейский дворец для двусторонней встречи. Говорят, что они обсудят климат, биоразнообразие, искусственный интеллект, а также ситуацию в Африке и Украине.

После встречи король Карл III примет участие в официальном ужине, устроенном Макроном в Версальском дворце в честь высокого гостя.

Король Карл III выступит перед Сенатом, верхней палатой французского парламента, 21 сентября в рамках трехдневного визита во Францию, за которым последует посещение собора Парижской Богоматери. , который сейчас находится на реставрации.

22 сентября Карл III отправится в город Бордо на юге страны. Там он встречается с французскими и британскими солдатами.

Напоминаем, что запланированный на 26-29 марта визит британского короля во Францию ​​был отложен из-за нарастающих в это время протестов в стране.