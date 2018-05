Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл стали мужем и женой

Венчание состоялось 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Меган Маркл надела наряд, созданный британским дизайнером, креативным директором дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

Гарри, получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии.

К алтарю невесту вел отец принца Гарри Чарльз. Отец Меган Томас Маркл не смог приехать на свадьбу. Сообщалось, что он у него серьезные проблемы со здоровьем — недавно он перенес операцию на сердце. Обряд венчания провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Королева Елизавета II пожаловала принцу Гарри титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл стала ее королевским высочеством герцогиней Сассекской, сообщает «Интерфакс».

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y

— The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.

