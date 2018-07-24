Британский самолет-разведчик совершил облет побережья Краснодарского края

Вдоль берега воздушное судно проследовало от Крыма до Сочи.

Об этом сообщается в официальном микроблоге мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

«Самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R1 Королевских ВВС Великобритании с бортовым номером ZJ691 взлетел с кипрской авиабазы Акротири 21 июля в 14:11», — говорится в сообщении.

Воздушное судно произвело разведывательный полет у Черноморского побережья России, пишет «Наша газета Новороссийск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник