Британский самолет-разведчик совершил облет побережья Краснодарского края

Вдоль берега воздушное судно проследовало от Крыма до Сочи.
Об этом сообщается в официальном микроблоге мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.
«Самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R1 Королевских ВВС Великобритании с бортовым номером ZJ691 взлетел с кипрской авиабазы Акротири 21 июля в 14:11», — говорится в сообщении.
Воздушное судно произвело разведывательный полет у Черноморского побережья России, пишет «Наша газета Новороссийск».
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