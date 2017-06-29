Брошенных в Геленджике розовых собак забрали в питомник Минобороны РФ

Покрашенных розовых самоедов представители питомника увезли 29 июня.

Пять дней найденные в лесу собаки породы самоед находились в Геленджике в гостинице для собак.

«Мы просканировали чипы и выяснили, что клички собак — Анджела и Наташа, но мы их звали Куколками, и они хорошо откликались. Собаки попали к нам с пулевыми ранениями, им сделали операции. На днях нам позвонили представители Минобороны и сообщили, что заберут собак. Сегодня их забрали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» владелица гостиницы для животных в Геленджике Маргарита Щербинина.

По словам Маргариты Щербининой, собаки пошли на поправку.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в июне в окрестностях Геленджика волонтеры нашли двух перекрашенных фотографами собак. До этого животных водили по набережной и предлагали за деньги с ними сфотографироваться.

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