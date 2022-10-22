Будет ещё хуже: экономист, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует повторение «нефтяного эмбарго» 70-х годов

Миру предстоят нелегкие времена.

Миру предстоят нелегкие времена. Американский экономист Нуриэль Рубини ожидает, что в большинстве стран будут фиксировать не только инфляцию, но и стагфляцию — это ситуация в экономике, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен.

Рубини, который предсказал кризис 2008 года, считает, что всё будет намного хуже — даже хуже, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов.

По словам Рубини, на мировую экономику повлияли несколько факторов — это и пандемия коронавируса, и спецоперация России на Украине, а также деглобализация, перенос производств из Китая в Европу и США, старение населения, ограничение миграции, ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном. Конечно же, повлияло и изменение климата, кибервойны, дедолларизация и неравенство в доходах.

«Всё будет хуже, чем в семидесятых. И это не просто краткосрочное явление…, — сказал экономист. — Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что мы будем бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будут жесткие последствия: во-первых, это будет не короткая и неглубокая рецессия, будет хуже, а затем возникнут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы».

По словам Рубини, стагфляционный долговой кризис будет худшим со времен 70-х годов. При этом борьба с инфляцией не поможет, так как мир накопил огромное количество долгов. Рубини считает, что сейчас стоит избегать «расшатывания инфляционных ожиданий».

«Но если вы поступаете правильно, вы столкнетесь с двумя проблемами. Первая – рецессия, которая становится неприятной. Вторая – у вас финансовый и долговой кризисы, которых вы раньше не видели. И это приведет к тому, что центральные банки ослабеют… Нас ждет неприятная рецессия, неприятная стагфляция и еще один серьезный финансовый кризис. Думаю, это базовый прогноз», — заявил эксперт.

Нефтяной кризис начался 17 октября 1973 года. В этот день все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе.

В течение следующего года цена на нефть сильно выросла в цене. Эмбарго отменили лишь в марте 1974 года. Кризис больше всего повлиял страны-импортеры нефти, и, в частности, на США — граждан призвали экономить горючее и меньше пользоваться автомобилями, цены на топливо и товары внутри страны сильно выросли, это сказалось на промышленности. В 1975 году США создали стратегический нефтяной резерв для своей страны. За последние 20 лет Штаты поддерживали резерв на уровне 650-700 млн баррелей, в конце августа этого года Reuters сообщило, что запасы сократились до 450 млн баррелей. Кроме того, правительство США продает нефть из резерва для финансирования дефицита бюджета.

Отметим, что в марте этого года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что мир ждет повторение жестокого нефтяного шока 1973 года.

«В 1973 году реакция (на нефтяном рынке) вызвала инфляционный шок, вынудивший центральные банки резко повысить свои ставки, что впоследствии остановило рост цен на нефть, — напомнил Ле Мэр. — У этого есть название — стагфляция, и именно этого мы хотим избежать в 2022 году».

Мировой кризис, вызванный целым рядом факторов, уже начал проявляться. Многие страны сильно ослабли во время пандемии, а теперь сталкиваются с инфляцией, вызванной ростом цен на энергоносители на фоне перехода к «зеленой экономике». Цены сильно выросли даже в странах, где до этого всё было более-менее стабильно.

По словам экономиста, специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Романа Эткинда, сильнее всего кризис ударит по Турции, Германии и Великобритании. Он отметил, что инфляция в Турции составляет порядка 80%, но власти не борются с ней поднятием процентных ставок. В Германии инфляция выросла почти на 8%, к концу года эта цифра увеличится. В Великобритании инфляция уже превысила 10%. В этих странах это рекордные значения за последние десятилетия.

В России тоже непростая ситуация с инфляцией, считает эксперт. А негативный эфект от санкций будет ощущаться и в 2023 году.

«До конца года значения инфляции должны превысить в нашей стране уровень 10–11%. Не стоит забывать о повышении тарифов ЖКХ с декабря, что может привести к достижению уровня 13% к концу года», — цитирует Эткинда газета «Известия».

Международный валютный фонд недавно обнародовал свой прогноз для мировой экономики. Аналитики заявили, что «худшее ещё впереди», а для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия. Тяжелее всего придется Европе.

Ранее «Блокнот» рассказал, что США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине. Штаты считают, что арабская страна поставляет России дроны (в Иране отрицают эти обвинения), а то, что сами отправили в Незалежную оружия на миллиарды долларов — «не считается».

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