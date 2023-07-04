Будет организован ряд юридических дискуссий на тему «Современные тенденции развития адвокатуры».

В данной дискуссии, организуемой в рамках юридических бесед, примут участие отечественные и зарубежные эксперты, в том числе:

▫️Акбар Ташкулов – министр юстиции Республики Узбекистан;

▫️Кэролайн Лемм – White & Партнер в Case (Вашингтон, округ Колумбия);

▫️Кристоф Бернаскони – Генеральный секретарь Гаагской конференции по международному частному праву;

▫️Урфан Халик – первый вице-канцлер Кардиффского университета;

▫️Ибрагим Айдынли – ректор Анкарского университета Йылдырым Боязид;

▫️Мария-Кьяра Малагути – профессор международного права Католического университета;

▫️Исламбек Рустамбеков – ректор Ташкентского государственного юридического университета в.в.б., модератор.

Юридическое обсуждение начнется 8 июля 2023 года в 11:00 в Большом актовом зале 3-го учебного корпуса Ташкентского государственного юридического университета.

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