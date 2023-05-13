Будет рассмотрен вопрос членства Украины в НАТО – Гитанас Науседа

Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Pais.

«Это не означает, что решения о членстве будут приняты, но должны быть предприняты меры, чтобы дать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы максимально приблизить Украину к НАТО», — заявил Науседа.

Ранее украинец Президент Зеленский попросил НАТО дать четкий сигнал о том, что страна будет принята в НАТО после окончания военного конфликта на ее территории.