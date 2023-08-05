Будет сформирован список диких животных, запрещенных к содержанию

В нашей стране принимаются необходимые меры по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки.

В то же время происходят различные неприятные инциденты в результате содержания хищных и ядовитых диких животных в полувольных условиях. условиях или в неволе, использование их в коммерческих целях и выгул с ними в общественных местах.

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Закон о дополнениях и изменениях в статью 43 Закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании животных Мир».

Этим законом, который обсуждался на сорок третьем пленарном заседании Сената, в целях регулирования содержания диких животных Кабинету Министров поручено определить список диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами, а также порядок содержания диких животных, включенных в этот список, юридическими лицами.

По мнению сенаторов, принятие закона служит защите жизни и здоровья населения в случаях, связанных с содержанием диких животных и использованием их в различных целях, а также повышением ответственности компетентного государственного органа в этом направлении.