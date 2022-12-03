«Будет стабильно и мрачно»: Госдеп США пугает россиян серьезным экономическим спадом

В США считают, что к 2030 году экономика России упадет на 20%.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшард рассказала о будущем экономики России. По прогнозам Госдепа, ситуация в ней будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Российские власти отмечают, что экономика России пока продолжает адаптироваться к текущим вызовам.

По словам Бланшард, самые оптимистичные прогнозы показывают, что российская экономика к 2030 году будет на 20 процентов меньше, чем в 2022 году. «Прогнозы того, что произойдет в будущем с экономикой России остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила она журналистам.

Экономист подчеркнула, что рост российской экономики будет зависеть о возможного изменения глобального спроса, в первую очередь на нефть. Кроме того, важную роль будут играть усилия Кремля по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.

Госдеп считает, что ситуация в российской экономике будет ухудшаться.

Российские власти признают, что некоторые замедления в экономике страны будут неизбежными. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно отмечал, что российская экономика продолжает адаптироваться к сложившимся вызовам.

«Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные: МВФ, Всемирный банк, ОЭСР», — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что к середине ноября инфляция в стране в годовом выражении снизилась до 12,4%. При этом во многих европейских странах она сейчас выше. Кроме того, Мишустин призвал россиян быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, связанным со структурной перестройкой экономики.

Согласно прогнозу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину 2023 года. По данным Центробанка, сокращение экономики в этом году составит 3–3,5%.

Ранее экономист Никита Масленников сообщил, что в 2023 году мир столкнется с новым экономическим кризисом, справиться с которым поможет опыт преодоления кризиса 2008-2009 годов.

В середине ноября Центробанк представил три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы: базовый, позитивный и негативный. «Блокнот» разбирался, что нас может ждать.