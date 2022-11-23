Будет тяжело, но потом станет легче: экономист спрогнозировал повторение кризиса 2008 года

В 2023 году мир столкнется с новым экономическим кризисом. Справиться с ним поможет опыт преодоления кризиса 2008-2009 годов. Такой прогноз дал экономист Никита Масленников.

В 2023 году мир столкнется с новым экономическим кризисом. Справиться с ним поможет опыт преодоления кризиса 2008-2009 годов. Такой прогноз дал экономист Никита Масленников.

«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия», — отметил экономист в беседе с Ura.ru.

Кроме того, поможет опыт пандемии, когда эффективными оказались разовые поддержки населения.

Мировой финансовый кризис начался в 2008 году. В разных странах он проявлялся по-разному. По масштабам он сравним с Великой депрессией 1930-х годов. Мировой ВВП в 2009 году показал отрицательную динамику впервые со времен Второй мировой войны.

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Возникновение этого кризиса связывают с перегревом кредитного рынка и ипотечным кризисом в США, когда банки прекратили выдавать кредиты, а затем последовал и крах ряда финансовых институтов. Из США кризис быстро распространился в другие страны мира. 8 октября 2008 года все ведущие центробанки мира, кроме центрального банка Японии и России, приняли беспрецедентное решение об одновременном снижении процентных ставок. Это повлияло на рынок, цены на нефть упали.

В России кризис сказался на котировках, падении биржевых индексов, падении цен на экспортную продукцию (сырье и металл), затем начался спад промышленного производства, волна сокращений. В декабре 2008 года экономика РФ вошла в рецессию. Антикризисные меры были направлены на укрепление финансовой системы, расходы на них превысили 3% ВПП.

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О надвигающемся финансовом кризисе предупреждал и финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. По его мнению, кризис проявится в ближайшее время в Европе, так как власти Германии и местных промышленников действуют, не думая о собственном государстве и народе. Об этом говорит вывод части производств из Германии в США — Европа лишается рабочих мест, производств, доходов муниципалитетов и стран.

«По сути, Европа стоит на пороге финансового кризиса. Все, что делает сейчас Германия и германские промышленники, они не думают о собственном государстве и собственном народе. Они спасают свой бизнес и свои капиталы. На людей им наплевать», — отметил он.

Фото: pixabay.com

Кризисные явления проявляются во многих сферах. Дизельный кризис назревает в США — запасы этого топлива в стране находятся на очень низком уровне. Последствия этого кризиса будут огромны.

«Абсолютно все, что движется в нашей экономике, работает на дизеле, — объясняет Марк Финли из университета Райса. — Передвижение грузов — одна сторона. Вторая — без дизеля люди могут просто замерзать до смерти».

Такая же ситуация на северо-западе Европы, а также в бедных странах — ситуация будет только ухудшаться. В США только за год дизель подорожал на 50%, в Европе фьючерсы на дизель стоят около 40 долларов за баррель при средней цене за последние пять лет 12 долларов.

Фото: pixabay.com

Энергетический кризис в Европе уже вынуждает правительства тратить огромные средства на поддержание своей экономики. Предприятия приостанавливают работу или даже закрываются, счета растут, цены на продукты и товары увеличиваются.

Например, в Великобритании массово закрываются рестораны — из-за высоких цен на электроэнергию, нехватки персонала и падения спроса. Число закрытых заведений в стране в 2021-2022 финансовом году достигло 1567. Этот показатель на 60% выше того, что фиксировался аналитиками в период пандемии коронавируса (тогда закрылось 984 ресторана).

Однако есть и позитивные прогнозы — в 2024 году в России может начаться определенный экономический подъем, а сейчас идет процесс адаптации бизнес-связей. По мнению основателя корпорации АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году станет легче, так как наладятся отношения со странами, «о которых раньше мы знали только то, что они есть на карте».

Фото: pixabay.com

По прогнозам Минэкономразвития, спад ВВП РФ в 2023 году составит 0,8%, в 2024-2025 годах он будет расти на 2,6%.

Ранее «Блокнот» рассказал, ЦРУ вербует россиян, недовольных военной спецоперацией на Украине. В ведомстве считают такое сотрудничество самым обычным бизнесом. В ЦРУ абсолютно уверены, что такие люди найдутся и их немало. В американской разведке рассчитывают в основном на «недовольных офицеров и олигархов, чьё состояние уменьшилось из-за антироссийских санкций».

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