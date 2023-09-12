Будет внедрена система «Соседский бюджет»

Это Год нашего президента Это было определено в решении от 11 сентября «О мерах по реализации Стратегии Узбекистана – 2030» в 2023 году в установленные сроки.

Согласно решению, начиная с 1 января 2024 года , На втором этапе во всех городах и районах будет внедрена система «Бюджет микрорайона».

При этом часть налоговых поступлений из районных и городских бюджетов будет направлена ​​в фонды решения социально-экономические проблемы микрорайонов.

Из государственного бюджета на финансирование проектов, сформированных на основе общественного мнения, в 2024 году будет выделено 10 трлн сумов, в целях дальнейшего расширения «инициативного бюджета» и финансовая самостоятельность микрорайонов, из них не менее 4 трлн сумов будет выделено на программы «Процветающее село» и «Процветающее микрорайон».