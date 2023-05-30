Будет введена система, при которой губернаторы подотчетны Совету и народу.

В комплексе «Конгресс-холл» в «Ташкент-сити» состоялся одиннадцатый съезд Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана.

Кандидат УзЛиДеП в Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил со своей предвыборной программой. , то есть будет введена мажоритарно-пропорциональная избирательная система.

Это означает, что теперь, если граждане изберут конкретную кандидат на 75 из 150 депутатских мест в Законодательной палате, остальные 75 будут В такой системе ни один голос избирателя не игнорируется.

Для того, чтобы местный совет стал подлинным голосом народа , полномочия мэра по руководству Советом отменяются. Теперь будет введена система, при которой губернаторы подотчетны Совету и народу.