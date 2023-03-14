«Будущее Украины зависит от восточных полей сражений», — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущее страны зависит от исхода продолжающихся боев вокруг Бахмута и других важных городов и населенных пунктов на ее востоке. p>

“Положение на востоке очень тяжелое, очень печальное. Мы должны уничтожить военную мощь противника, и мы обязательно это сделаем”, – сказал Зеленский.

“Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка”, – сказал Зеленский, назвав основные места боевых действий, “и наше будущее, все остальные направления, которые нужно решать. Это те направления, где мы боремся за свое будущее, будущее всех украинцев”, – отметил президент.

“Я благодарен всем, кто борется сейчас. Я благодарю всех, кто не продал своего брата, который стоял рядом», — добавил он.

Захват Бахмута открывает России путь к взятию под контроль всей Донецкой области, что для Москвы российскими войсками во главе с Наемники Вагнера захватили восточную часть Бахмута, но, несмотря на заявления последних недель о неизбежности поражения Украины, город по-прежнему находится под контролем. На прошлой неделе НАТО также предупредило, что Бахмут может пасть в течение нескольких дней.