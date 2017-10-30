Букмекеры начали принимать ставки на смену тренера ФК «Краснодар» до Нового года

На отставку главного тренера горожан Игоря Шалимова можно поставить с коэффициентом 1 к 3.

Российские букмекеры начали принимать ставки на имя тренера клуба РФПЛ, который лишится своего поста еще до Нового года. Фаворитом этого списка оказался тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов. Далее следует наставник грозненского «Ахмата» Олег Кононов с шансами 1 к 5.

Третье место в списке занимают три тренера, на отставку которых предлагают поставить с коэффициентом 7,0. Это наставники «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский, «Анжи» Вадим Скрипченко и «Спартак» Массимо Каррера, пишет «Советский спорт».

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